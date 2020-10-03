Суккот или "Праздник шалашей" в 2020-м году праздник выпадает на 3 октября, но, как и все иудейские праздники, начинается накануне с заходом солнца.

Значение этого праздника очень велико: начинается он 15-го числа седьмого месяца года (тишрей) по еврейскому календарю и длится семь дней. Празднования начинаются еще за день до праздника — земледельцы, завершив сбор урожая, могут отдохнуть до первых дождей.

История праздника

Праздник основан на истории об Исходе евреев из Египта. Во время странствий по Синайской пустыне Бог окружил верующих "облаками славы", тем самым скрыв людей от палящего солнца. Собственно, эти "облака" и подразумеваются под словом "сукка".

Традиции праздника

Все семь дней необходимо жить в шалаше. Это главная заповедь праздника. С одной стороны, это отсылка к библейским событиям. С другой — так иудеи учатся расставлять приоритеты, подчиняя материальное духовному. Сукка — это священное место. При этом, больные, женщины и путешественники освобождаются от выполнения заповеди пребывания во временном жилище.

Одной из важнейших заповедей Суккота является "вознесение лулава" — связки из четырех видов растений. Каждое символизирует определенный тип людей: этрог — благочестивые евреи, соблюдающие все правила; финик — евреи, знающие Тору, но не соблюдающие всех правил; мирт — евреи, совершающие добрые дела; ива — евреи, не делающие ни того ни другого.

По обычаю праздничные и субботние свечи зажигают в шалаше, но если шалаш плохо защищен от ветра, свечи зажигают дома.

Фото: сукка (шалаш)/ mashapasha.com

Еда на Суккот

В синагоге начинается вечерняя служба (маарив), а придя в сукку, все совершают освящение дня над бокалом вина - кидуш. Это праздник урожая, поэтому во время трапезы принято употреблять в пищу халу (хлеб), вино и мед.

Фото: семья во время Суккот/ 5tjt.com

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