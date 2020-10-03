Народный депутат Украины Петр Порошенко был госпитализирован с двусторонней пневмонией в одну из киевских больниц вскоре после того, как у него обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом сообщила его жена Марина Порошенко в видеообращении.

Как заявила Марина Порошенко, коронавирусом болеет не только Петр Порошенко, но и одна из их дочерей.

"Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких. Он четко соблюдает прописанный протокол лечения", – отметила Марина Порошенко.

Ранее сообщалось, что пятый президент Украины Петр Порошенко заболел COVID-19.

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