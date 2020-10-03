Тарифне підвищення поставили на гальма. Утім, як довго українці платитимуть за комірне за старими розцінками - невідомо, бо заяви про підвищення комуналки останнім часом лунають часто.

Чому анонсоване зростання цін на електрику, газ та воду відклали і коли чиновники можуть передумати?

Вода, газ, електроенергія - без них ніяк. Хоч і коштують вони дорого, а можуть стати ще дорожчими. Тарифи знову хочуть переглянути. Тоді ж чого чекати нам з вами?

Ще раніше з'явилася інформація: вже з жовтня тарифи можуть зрости! Анонсували підвищення цін на електроенергію. А ще - хотіли скасувати пільги за перші 100 кіловат.

Жахливо, тому що скільки можна уже!

Сейчас зимой, когда еще начнется отопление - то есть, это вообще не просто там экономить на чем-то, а людям просто нечего будет есть.

Та чи правдива ця інформація? І чи є вже рішення про тарифні зміни? В самому регуляторі - НКРЕ КП - кажуть: "стоп паніка".

Ольга Бабій, членкиня Національної комісії регулювання ринків енергетики та комунальних послуг:

Ціна на електроенергію зараз захищена так званою постановою покладання спецобов'язків. Все буде залежати від рішення уряду і до кінця року попередньо ми не бачимо чинників, які б мали підстави для зміни вартості електроенергії. До кінця року не планується підвищення тарифів на холодну воду.

Але й радіти рано. Розцінки можуть змінитися з нового року. А саме тарифне підвищення поставили на гальма - тимчасово.

Тетяна Острікова, економічна експертка:

Хоча Міністерство енергетики у своїх релізах говорить нам, що не буде підвищуватися тариф на електроенергію для населення до кінця 2020 року, і далі говорить, натякаючи, що в Україні тариф не переглядався з 17 року і цим самим міністерство натякає нам, що так: поки виборчий процес - місцеві вибори, до кінця 2020 року ми не будемо підвищувати, а вже у 2021 році - готуйтесь!

У такому разі, чого ж чекати? Наскільки можуть здорожчати світло і вода - поки незрозуміло. Ціни ще не склали. Але якщо зростання тарифів таки станеться, то це потягне за собою і зростання комунальних боргів! А зараз це вже 60 мільярдів гривень! Бо людям буде нічим платити, до того урізали субсидії!

Тетяна Острікова, економічна експертка:

Наша влада посилається на те, що тарифи мають бути ринковими. Наприклад, в Європі електроенергія дорожча, тому варто очікувати і готуватись встановлювати лічильники. Якщо доходи не дозволяють сплачувати комунальні послуги - готуватися до субсидій. І тут також дуже цікава новина, адже президент сьогодні підписав закон, яким 2.2 млрд. грн. забрали із субсидій на житлово-комунальні послуги - і передали... на будівництво доріг і на фінансування МВС.

Пенсія - 1780 гривень і я інвалід. Нічого не підвищили за рік, ан на копійку. То як можна! З чого платить? Навіть я маю субсидію, але ж це - копійки.

Дуже вдарить, мабуть навіть почнемо економити на тому, щоб собі щось купити, придбати собі якусь річ.

Виникає і інше питання: чи стане підвищення тарифів спробою уряду закрити дірку в бюджеті - коштом людей?