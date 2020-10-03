Во Львове в квартире взорвалось химвещество: есть пострадавшие [ Редактировать ]
Во Львове, по улице Кульчицкой, 3 октября, произошел взрыв в квартир, в результате чего мужчина получил ожоги около 50 процентов тела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС во Львовской области.
По предварительным данным огонь повредил мебель и домашние вещи в кваритире, сам же постарадавший получил ожоги около 50 процентов тела и был госпитализирован.
Стоит отметить, по данным пресс-службы Львовского горсовета, произошел взрыв неустановленного химвещества.
Как сообщалось ранее, в Афганистане взорвался автомобиль. Жертвами взрыва стали около 15 человек, а ранения получили более 30.
Читайте также, в Нигерии, в городе Локоджа, взорвался бензовоз, который спровоцировал пожар и привел к гибели 28 человек.
Напомним, в Киеве случился масштабный "автомобильный" пожар.
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