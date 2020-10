На востоке Афганистана, вблизи резиденции губернатора в провинции Нангархар, 3 октября, взорвался заминированный автомобиль. Жертвами взрыва стали около 15 человек, а ранения получили более 30. Об этом сообщает агентство TOLO News.

Представитель губернатора Нангархара подтвердил количество жертв, а также отчметил, что некоторые боевики хотели проникнуть в резиденцию губернатора округа, но были убиты силами безопасности.

По данным Обайдулла Шинвари - член совета провинции Нангахар, восемь из убитых в результате нападения - мирные жители.

#Footage - At least 16 people were killed and 36 others wounded in a car bomb explosion in eastern #Nangarhar province.

#Afghanistan pic.twitter.com/Hg8IL2NJ7x