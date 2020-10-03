В Афганистане взорвался автомобиль: погибли 15 человек [ Редактировать ]
На востоке Афганистана, вблизи резиденции губернатора в провинции Нангархар, 3 октября, взорвался заминированный автомобиль. Жертвами взрыва стали около 15 человек, а ранения получили более 30. Об этом сообщает агентство TOLO News.
Представитель губернатора Нангархара подтвердил количество жертв, а также отчметил, что некоторые боевики хотели проникнуть в резиденцию губернатора округа, но были убиты силами безопасности.
По данным Обайдулла Шинвари - член совета провинции Нангахар, восемь из убитых в результате нападения - мирные жители.
#Footage - At least 16 people were killed and 36 others wounded in a car bomb explosion in eastern #Nangarhar province.— Ariana News (@ArianaNews_) October 3, 2020
#Afghanistan pic.twitter.com/Hg8IL2NJ7x
Стоит отметить, что по словам местных властей, в результате взрыва автомобиля дети также были убиты и ранены.
Напомним, ранее в Афганистане боевики устроили кровавую резню на КПП.
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