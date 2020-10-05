Мітинг у Мінську завершився масовими арештами [ Редактировать ]
Понад дві сотні затриманих. Такі наслідки мітингу на підтримку політв'язнів, який відбувся напередодні в Білорусі. Про це повідомляє правозахисний центр "Весна". Наймасовішу акцію протесту провели в Мінську.
За інформацією "Радіо Свобода", на вулиці вийшли понад 100 тисяч людей. До центральної площі Незалежності стягнули силовиків і спецтехніку, зачинили кілька станцій метро.
Мітингарів розігнали водометами. Водночас із вимогою звільнити політв'язнів повиходили й в інших білоруських містах, зокрема, в Гродні, Жодіні та Бобруйську.
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