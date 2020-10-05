Навчання в повному локдауні. Близько трьох тисяч студентів у Британії - через спалах коронавірусу - вимушені ізолюватися в гуртожитках. Світлана Чернецька бачила, як живе молодь в умовах ізоляції.

Ось такими плакатами на вікнах студенти спілкуються із зовнішнім світом. Тут заклики допомогти, звільнити з неволі та прохання поділитися майонезом. Хоча, з кожним днем в ізоляції приводів для жартів стає все менше.

Аслан Ворбартон, студент університету Манчестера:

Ми вже 5 днів у локдауні. Але лише зараз нам доставили якусь їжу. І от лише розпочали тестування на коронавірус. А до цього моменту взагалі ніхто не зважав на нас. Ми просто сиділи в чотирьох стінах.

Виходити із приміщення - суворо заборонено. Під кампусом чергують охоронці та поліція. У цьому університеті у 127 студентів підтверджений діагноз COVID-19. Тож на карантин відправили усіх решту. Їм навіть не можна повернутися додому, щоби пересидіти локдаун.

Тофара Мусонза, студентка університету Манчестера:

Я досі не можу зрозуміти, чому люди досі можуть літати на відпочинок у інші країни, а я не можу поїхати до мами з татом. Очевидно, що уряду важливіше підтримувати економіку, аніж думати про якихось там студентів, які опинилися у пастці.

Не менш болючим є і питання грошей. Студенти платять близько 10 тисяч фунтів за рік в університеті. Це понад 360 тисяч гривень. Ще понад 5000 фунтів коштує місце в гуртожитку. Але всі пари скасовані, а навчання частково перейшло в інтернет.

Поки що університети ігнорують усі заклики про відшкодування плати під час локдауну. Але, принаймні, обіцяють не брати гроші за проживання на кампусі.

Гевін Вільямсон, міністр освіти Великої Британії:

Студенти, так само як і інші члени громад розуміють, що ми живемо в часи глобальної пандемії, тож мусимо жити в суспільстві з обмеженнями. Рішення відновити навчання в університетах для нас було дуже важливим і я впевнений, що ми робимо все можливе, щоби і студенти, і працівники були у безпеці.

Наразі в третині університетів країни повідомили про випадки ураження коронавірусом. А це лише початок першого семестру.

В британському уряді неодноразово наполягали - робитимуть усе, щоби навіть в умовах другої хвилі коронавірусу, заклади освіти залишалися відкритими. Тож такі локальні локдауни це чи не єдиний метод боротьби зі спалахами хвороби. І попри скарги від студентів, альтернативи йому немає.