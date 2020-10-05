Меньше половины жителей Великобритании будут вакцинировать препаратом от коронавируса. О таком решении властей сообщает Financial Times.

Вакцинировать начнут только жителей страны старше 18 лет. Препарат преимущественно предназначен для людей старше 50 лет.

Люди продолжают говорить о "времени, когда вакцинируют все население", однако здесь есть ошибка. Вакцинация лиц моложе 18 лет проводиться не будет. Это вакцина только для взрослых, преимущественно людей старше 50 лет, представителей особо уязвимых категорий, сотрудников системы здравоохранения и домов по уходу за престарелыми и инвалидами.

Отмечается, что всего в Британии будет привито около 30 млн жителей страны, население которой составляет всего 67 млн человек.

Ранее мы писали, что в Турции тестирования на людях вакцины от коронавируса. Испытания одного из препаратов займут 10 дней.