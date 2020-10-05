Красная свекла обладает целым рядом полезных свойств. В частности, ее употребление может предотвращать некоторые проблемы со здоровьем, уменьшать количество вредных веществ и умножать полезные.

Об этом заявили ученые, передает svidok.online.

По мнению специалистов, регулярное употребление в пищу свеклы снижает риск появления воспалений, предотвращает гипертонию и накопление вредного холестерина в крови. Кроме того, свекла может предотвращать возникновение и рост раковых клеток в организме человека.

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"Свекла богата необходимыми питательными веществами и органическими растительными соединениями, способными поддерживать оптимальное здоровье и защищать от различных болезней", - отметили ученые.

Регулировать уровень кровяного давления помогает свекольный сок, который содержит много органических нитратов. При попадании в кишечник они трансформируются в оксид азота. Благодаря ему кровеносные сосуды расширяются и давление нормализуется.

Бороться с воспалением помогают беталаины. Это растительные химические вещества, которые являются сильнейшими антиоксидантами. Они эффективно борются со свободными радикалами, которые могут вызвать воспаление и повреждение клеток. Примечательно. что оксид азота также помогает контролировать воспаление.

Беталаины также помогают снижать активность раковых клеток.

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