Какой популярный овощ предотвращает рак и гипертонию [ Редактировать ]
Красная свекла обладает целым рядом полезных свойств. В частности, ее употребление может предотвращать некоторые проблемы со здоровьем, уменьшать количество вредных веществ и умножать полезные.
Об этом заявили ученые, передает svidok.online.
По мнению специалистов, регулярное употребление в пищу свеклы снижает риск появления воспалений, предотвращает гипертонию и накопление вредного холестерина в крови. Кроме того, свекла может предотвращать возникновение и рост раковых клеток в организме человека.
"Свекла богата необходимыми питательными веществами и органическими растительными соединениями, способными поддерживать оптимальное здоровье и защищать от различных болезней", - отметили ученые.
Регулировать уровень кровяного давления помогает свекольный сок, который содержит много органических нитратов. При попадании в кишечник они трансформируются в оксид азота. Благодаря ему кровеносные сосуды расширяются и давление нормализуется.
Бороться с воспалением помогают беталаины. Это растительные химические вещества, которые являются сильнейшими антиоксидантами. Они эффективно борются со свободными радикалами, которые могут вызвать воспаление и повреждение клеток. Примечательно. что оксид азота также помогает контролировать воспаление.
Беталаины также помогают снижать активность раковых клеток.
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