Нередко к серьезным проблемам со здоровьем приводит неправильное питание. Иногда это перерастает в пищевые привычки, которых человек придерживается регулярно. В таком случае ущерб здоровью увеличивается, пишет ukrhealth.net.

Специалисты назвали ряд привычек в питании, которые вредят нашему здоровью.

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Диеты и ограничения

Избавляясь от лишнего веса, люди забывают о самых простых правилах питания и начинают морить себя голодом, а также употреблять продукты, которые не дают организму необходимых питательных веществ для постоянной жизнедеятельности. Неправильные диеты приводят к набору веса, выпадению волос, ломкости ногтей, ухудшению состояния кожи и другим более серьезным проявлениям.

Попытки заесть стресс

Случается и обратное - люди пытаются заесть стресс, но это ни к чему хорошему не приведет, поскольку способствует набору веса и всеми вытекающими из этого проблемами. Диетологи советуют не привыкать к заеданию стресса и выплескивать негативные эмоции при занятиями хобби или каким-либо видом спорта.

Скудное питание

Ежедневное питание должно быть разнообразным и обязательно содержать фрукты, овощи и зелень. В них находятся макроэлементы и витамины, без которых организму трудно будет выполнять свои функции. Их недостаток сказывается и на внешнем виде человека, а также проявляется на волосах и коже.

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