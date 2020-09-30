Какие продукты укрепляют иммунитет [ Редактировать ]
Хотя, на первый взгляд, самый простой способ получить все необходимые питательные вещества - это прием добавок, однако замена их на сбалансированный рацион будет значительно полезнее в долгосрочной перспективе.
Об этом заявил врач внутренней терапии Пратит Самдани, пишет wworld.com.ua.
Для скорейшего выздоровления и укрепления иммунитета доктор рекомендует включить в рацион продукты, богатые магнием, цинк и витамины А, С и Е.
В каких продуктах содержатся витамины:
Витамин С: цитрусовые, клубника, болгарский перец, цветная капуста, брокколи, помидоры, спаржа.
Витамин А: продукты, богатые бета-каротином, такие как морковь, тыква, апельсины, манго, дыни, листовая зелень, жирная рыба.
Витамин Е: орехи, растительные масла (например подсолнечное, сафлоровое или миндальное), обогащенные продукты, цельные злаки и семена.
Цинк: бобовые, цельные зерна, семечки, орехи, молочные продукты, яйца и темный шоколад.
Магний: брокколи, авокадо, бананы, сушеный инжир, киви, папайя, ежевика, малина, дыни и грейпфруты.
Также доктор Самдани подчеркнул важность постного белка. Конечно, перед тем, как включить в рацион любые продукты, стоит учесть индивидуальные непереносимости и аллергии.
Ранее мы писали о том, какие продукты "убивают" иммунитет.
по теме
Какой продукт снижает сахар в крови
Эксперты назвали средство для снижения сахара в крови
Какой завтрак самый полезный
Диетологи рассказали, какие продукты лучше всего есть на завтрак
Кому категорически нельзя есть сливы
Есть люди, которым нельзя есть данные фрукты
Какие пищевые привычки вредят здоровью
Нередко к серьезным проблемам со здоровьем приводит неправильное питание
5 самых вредных сочетаний продуктов
Эксперты назвали 5 сочетаний продуктов, которых следует избегать