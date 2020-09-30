Хотя, на первый взгляд, самый простой способ получить все необходимые питательные вещества - это прием добавок, однако замена их на сбалансированный рацион будет значительно полезнее в долгосрочной перспективе.

Об этом заявил врач внутренней терапии Пратит Самдани, пишет wworld.com.ua.

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Для скорейшего выздоровления и укрепления иммунитета доктор рекомендует включить в рацион продукты, богатые магнием, цинк и витамины А, С и Е.

В каких продуктах содержатся витамины:

Витамин С: цитрусовые, клубника, болгарский перец, цветная капуста, брокколи, помидоры, спаржа.

Витамин А: продукты, богатые бета-каротином, такие как морковь, тыква, апельсины, манго, дыни, листовая зелень, жирная рыба.

Витамин Е: орехи, растительные масла (например подсолнечное, сафлоровое или миндальное), обогащенные продукты, цельные злаки и семена.

Цинк: бобовые, цельные зерна, семечки, орехи, молочные продукты, яйца и темный шоколад.

Магний: брокколи, авокадо, бананы, сушеный инжир, киви, папайя, ежевика, малина, дыни и грейпфруты.

Также доктор Самдани подчеркнул важность постного белка. Конечно, перед тем, как включить в рацион любые продукты, стоит учесть индивидуальные непереносимости и аллергии.

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