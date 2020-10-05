В центре Харькова началась подготовка церемонии прощания с погибшими курсантами и членами экипажа разбившегося под Харьковом самолета Ан-26. Трагедия произошла 25 сентября под Чугуевом. Об этом сообщает местный Телеграм-канал ВЕХА.

Завтра в Харьков приедет Зеленский. Церемония прощания с погибшими в катастрофе Ан-26 состоится завтра. Харьков проводит в последний путь 25 погибших. Начало церемонии предварительно в 10:00.

Траурное мероприятие пройдет 6 октября на Площади Свободы.

Ранее была обнародована схема движения самолетов на аэродроме перед катастрофой. Также сообщалось, что по заявлениям председатель Харьковской ОГА Алексея Кучера, самолет с сыном командующего Воздушными силами Украины Сергея Дроздова получил приоритет посадки под Чугуевом, хотя было известно о неисправности борта с курсантами.

Напомним, на учениях во время захода на посадку разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.

Позже стало известно, что на месте трагедии погибли 26 человек, один умер в больнице, также одному курсанту удалось выжить.

Как ранее сообщалось, в Харькове почтили память о погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом.