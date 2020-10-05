Трагедия с Ан-26: Зеленский едет в Харьков на прощание с погибшими [ Редактировать ]
В центре Харькова началась подготовка церемонии прощания с погибшими курсантами и членами экипажа разбившегося под Харьковом самолета Ан-26. Трагедия произошла 25 сентября под Чугуевом. Об этом сообщает местный Телеграм-канал ВЕХА.
Завтра в Харьков приедет Зеленский. Церемония прощания с погибшими в катастрофе Ан-26 состоится завтра. Харьков проводит в последний путь 25 погибших. Начало церемонии предварительно в 10:00.
Траурное мероприятие пройдет 6 октября на Площади Свободы.
Ранее была обнародована схема движения самолетов на аэродроме перед катастрофой. Также сообщалось, что по заявлениям председатель Харьковской ОГА Алексея Кучера, самолет с сыном командующего Воздушными силами Украины Сергея Дроздова получил приоритет посадки под Чугуевом, хотя было известно о неисправности борта с курсантами.
Напомним, на учениях во время захода на посадку разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.
Позже стало известно, что на месте трагедии погибли 26 человек, один умер в больнице, также одному курсанту удалось выжить.
Как ранее сообщалось, в Харькове почтили память о погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом.
по теме
Авіакатастрофа АН-26 на Харківщині: які версії розглядають правоохоронці
Очільник Харківщини пропонує слідчим зосередитися на одній версії катастрофи АН-26 - кого підозрює?
Авиакатастрофа под Харьковом: в МВД сообщили о жертвах
В пятницу, 25 сентября, в Харьковской области недалеко от города Чугуев произошла авиакатастрофа
У Харкові вшанували пам'ять жертв катастрофи АН-26
На місці страшної авіатрощі встановили гранітний пам'ятник з написом "вічного вам польоту", поруч - фото усіх загиблих курсантів
Катастрофа Ан-26: информацию об отказе двигателя опровергли
В среду, 30 сентября, глава Главного следственного управления Госбюро расследований Максим Борчаковский сделал заявление
Авиакатастрофа с Ан-26: в Харькове прощаются с погибшим курсантом
Во вторник, 29 сентября, в Харькове прощаются с курсантом - он выжил сразу после крушения самолета Ан-26, но умер в реанимации