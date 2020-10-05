Нобелевскую премию-2020 в области медицины вручили открывателям вируса Гепатита С. Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

Приз присудили Харви Дж. Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу.

Также на этой неделе также будут названы лауреаты премии по по физике, химии, по литературе и премии мира. Обладатели "Нобеля" по экономике определятся 12 октября.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020

Ранее мы писали, что размер выплаты за получение Нобелевской премии увеличился до 1 миллиона долларов. Это связано с увеличением Фонда Нобеля.