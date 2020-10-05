Гепатит C "удостоился" Нобелевской премии [ Редактировать ]
Нобелевскую премию-2020 в области медицины вручили открывателям вируса Гепатита С. Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.
Приз присудили Харви Дж. Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу.
Также на этой неделе также будут названы лауреаты премии по по физике, химии, по литературе и премии мира. Обладатели "Нобеля" по экономике определятся 12 октября.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020
The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS
Ранее мы писали, что размер выплаты за получение Нобелевской премии увеличился до 1 миллиона долларов. Это связано с увеличением Фонда Нобеля.
по теме
Нобелевская премия "увеличилась в размере"
Это связано с увеличением Фонда Нобеля
Apple официально признала плеер iPod устаревшим
iPod nano 7 поколения фициально признали устаревшим девайсом
В Китае случился жуткий "туристический" пожар
Загорелось в зале снежных скульптур
Коронавирус "поглотил" целое государство
Данные предоставлены институтом Хопкинса