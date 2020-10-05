В сентябре население продало банкам $1,45 млрд, это на $151,2 млн больше, чем купило ($1,3 млрд) Источник: НБУ

В сентябре украинцы продолжили продавать через банки больше иностранной валюты, чем покупать. Продажа валюты превышает ее покупку десятый месяц подряд. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

В сентябре население продало банкам $1,45 млрд, это на $151,2 млн больше, чем купило ($1,3 млрд).

С начала 2020 года украинцы продали банкам валюты на $11,65 млрд и купили на $10,4 млрд. Таким образом, с начала года население сдало банкам $1,25 млрд.

По мнению экспертов, такая тенденция связана с тем, что люди тратят свои валютные сбережения из-за коронакризиса.

Напомним, что в ЕБРР сообщили, когда украинская экономика восстановится после кризиса.