Украинцы продолжают проедать свои валютные сбережения - НБУ [ Редактировать ]
Источник: НБУ
В сентябре украинцы продолжили продавать через банки больше иностранной валюты, чем покупать. Продажа валюты превышает ее покупку десятый месяц подряд. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
В сентябре население продало банкам $1,45 млрд, это на $151,2 млн больше, чем купило ($1,3 млрд).
С начала 2020 года украинцы продали банкам валюты на $11,65 млрд и купили на $10,4 млрд. Таким образом, с начала года население сдало банкам $1,25 млрд.
По мнению экспертов, такая тенденция связана с тем, что люди тратят свои валютные сбережения из-за коронакризиса.
Напомним, что в ЕБРР сообщили, когда украинская экономика восстановится после кризиса.
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