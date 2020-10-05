Во вторник, 6 октября, после траурной процессии в городе Харькове тела погибших в авиакатастрофе под Чугуевом передадут родственникам. Об этом сообщил в эфире одного из украинских телеканалов председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

"Что касается экспертиз ДНК и идентификации тел, они уже завершены. Слава Богу, завершены быстрее, чем прогнозировалось. Потому что это главный вопрос, который беспокоил сегодня родственников и родителей. Завтра у нас тут процессия траурная будет в городе Харькове, и после этого все тела будут переданы родственникам для захоронения", - сказал Кучер.

Также он добавил, что в среду будет заседание правительственной государственной комиссии по авиакатастрофе.

Напомним, на учениях во время захода на посадку разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил Украины.

Позже стало известно, что на месте трагедии погибли 26 человек, один умер в больнице, также одному курсанту удалось выжить.

Как ранее сообщалось, в Харькове почтили память о погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом.