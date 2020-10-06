Президент США Дональд Трамп, который несколько дней находился на лечении с коронавирусом, заявил, что американцам не стоит бояться COVID-19, потому что у них - лучшая медицина. Соответствующее видеообращение Трамп разместил в Twitter.



"Я многое узнал о коронавирусе. Единственное, что могу сказать уверенно - не дайте ему доминировать над вами, не бойтесь этого. Вы это преодолеете - у нас лучше медицинское оборудование, лучшие лекарства, все это разработано недавно. И вы его (коронавирус - ред.) победите ", - заявил американский лидер после возвращения в Белый дом из госпиталя.



Специалисты уже назвали такие месседжи президента опасными, особенно учитывая то, что коронавирус унес жизни более 210 тыс. американцев.

Ранее мы писали, что Трампу дали препарат для тяжелобольных COVID-19.