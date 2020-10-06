Американские ученые из университетов в Колорадо и Мэриленде представили экологичную и эффективную замену современному стеклу - прозрачную древесину.

Такой материал более прочный, безопасный и экономичный, а также теплосберегающий. Кроме того, инновация отличается эластичностью и легкостью, сообщает Futurist.

Сначала инженеры произвели окисление сырья в специальной ванне для отбеливания, а затем пропитали его синтетическим полимером. Готовый материал получился прозрачным, почти как стекло, но при этом, скорее, напомнил пластик.

Как оказалось, он лучше выдерживает удары, способен сгибаться и при ударе не разбивается на куски, а раскалывается - как доска.

По словам ученых, их разработка обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, чем обычное стекло: окна из такого материала надежнее сохраняют тепло зимой, а летом - прохладу. Использование таких окон поможет, например, сэкономить на отоплении.

При этом производство прозрачной древесины оставляет сравнительно небольшой углеродный след.

Ранее сообщалось, что во Франции выпускают экологические защитные маски.