Туристам в Великобритании предлагают стать заключенными на сутки ради развлечения. Об этом пишет The Sun.

Стоимость суточного "проживания" в тюрьме составляет 49 фунтов стерлингов - около почти двух тысяч гривен. В стоимость тура входит "тюремный" завтрак из овсянки, а также ночевка в камере-одиночке.

Отмечается, что местом пребывания "заключенных" является старейшая и самая известная тюрьма Британии - Шептон-Моллет. Путешественникам рассказывают легенду о Белой Леди, которая якобы убила своего любовника, а затем ее приговорили к смертной казни. Чтобы "увидеть" привидение, для туристов проводят экскурсию по территории в период с 21 часа до 3 ночи.

Фото: The Sun

Фото: The Sun

Фото: The Sun

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