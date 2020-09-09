В Лондоне, на полуострове Гринвич, открылся самый экстремальный отель в мире. Об этом сообщается в ролике, появившемся на официальной странице европейского офиса компании Jeep в YouTube.

Отель состоит из одного номера, расположенного на высоте 70 метров от земли. Это палатка, которая закреплена на опорных стойках развлекательного комплекса The O2 Arena.

Отель / Фото: Jeep

Постояльцы отеля могут прогуляться и поесть на крыше The O2. Им также доступен круглосуточный консьерж-сервис, два теплых спальных мешка и защитный чехол от дождя.

Отель / Фото: Jeep

Открытие необычной локации приурочено к рыночному запуску автомобиля Jeep Renegade 4xe. Также место для отдыха позиционируют как staycation-отель. Этот термин означает отпуск, проведенный в родном городе.

В Jeep предлагают жителям Лондона в реалиях пандемии коронавируса получить новые впечатления, посетив их отель.

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