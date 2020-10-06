В России заявил о предоставлении Украине вакцины от коронавируса [ Редактировать ]
Во вторник, 6 октября, президент России Владимир Путин заявил о возможности поставки в Украину вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Речь идет о препарате "Спутник V".
Путин отметил, что "существует возможность" отправки вакцины в Украину. Он также добавил, что правительство готово к переговорам с украинскими властями насчет поставок лекарства.
Напомним, в ВОЗ посчитали, сколько людей уже заражены коронавирусом. В мире подтверждено более 35,2 млн случаев COVID-19. Число смертей от осложнений инфекции превысило 1 миллион
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