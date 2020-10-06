Появилась возможность поставки в Украину вакцины от коронавируса / Фото: Getty Images

Во вторник, 6 октября, президент России Владимир Путин заявил о возможности поставки в Украину вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о препарате "Спутник V".

Путин отметил, что "существует возможность" отправки вакцины в Украину. Он также добавил, что правительство готово к переговорам с украинскими властями насчет поставок лекарства.

Напомним, в ВОЗ посчитали, сколько людей уже заражены коронавирусом. В мире подтверждено более 35,2 млн случаев COVID-19. Число смертей от осложнений инфекции превысило 1 миллион