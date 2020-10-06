Триває військове протистояння в Нагірному Карабаху. Вірменія заявляє про масштабний наступ Азербайджану на півдні Нагірного Карабаху. Задіяні резервні сили та велика кількість військової техніки. Про це повідомили в Міноборони Вірменії.

Тим часом Туреччина заявила про готовність підтримати Баку в будь-якій сфері у конфлікті за Нагірний Карабах. А ООН закликала обидві сторони негайно припинити воєнні дії. В регіоні ж, по всій лінії зіткнення, бої не припиняються.

Нагадаю, бойові дії між Азербайджаном і Вірменією за Нагірний Карабах поновилися 27 вересня. Відомо про втрати з обох боків. В загостренні конфлікту країни звинувачують одна одну. Боротьба за регіон триває з 1998. Юридично Нагірний Карабах є територією Азербайджану, однак більшість тамтешнього населення вірмени.