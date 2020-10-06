Іспанія закрила на карантин два міста [ Редактировать ]
Іспанія частково обмежила в'їзд та виїзд до ще двох міст. Під нові карантинні обмеження потрапили Паленсія та Леон - там більш як по 500 заражень на день.
Виїжджати і в'їжджати до цих міст можна буде лише з поважних причин для роботи, навчання, візиту до лікаря тощо. Також там обмежили кількість відвідувачів барів і ресторанів, а також заборонили зустрічі за участі понад десяти людей.
Досі такі заходи поширювалися на Мадрид та передмістя, де живе близько п'яти мільйонів людей. На столичний регіон припадає близько третини усіх нових захворілих у країні.
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