В Україні ковід-лікарні заповнились на половину [ Редактировать ]
Знову понад чотири тисячі інфікувань за добу. Коронавірус в Україні не зменшує обертів. Від ускладнень померли 90 людей. У лідерах за кількістю хворих цього разу Харківська, Полтавська, Хмельницька та Одеська області.
Погана статистика і в столиці три з половиною сотні заражених. І за інформацією МОЗу, зараз в Україні ковідні відділення заповнені на 50%.
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