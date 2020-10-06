Знову понад чотири тисячі інфікувань за добу. Коронавірус в Україні не зменшує обертів. Від ускладнень померли 90 людей. У лідерах за кількістю хворих цього разу Харківська, Полтавська, Хмельницька та Одеська області.

Погана статистика і в столиці три з половиною сотні заражених. І за інформацією МОЗу, зараз в Україні ковідні відділення заповнені на 50%.