Безкінечний ремонт у Києві мають нарешті завершити. А в деяких районах нарешті розпочати. Цього вимагають не політики, а самі жителі Києва. І йдеться не тільки про дороги, а й про інші стратегічно-важливі об'єкти інфраструктури міста. Докладніше про це - далі в сюжеті.

Міст Патона, Південний, міст Метро та Північний. Щодня ними повільно, у заторах проїжджають десятки тисяч автомобілів. Це головні транспортні артерії не лише столиці, а всієї країни. Вони з'єднують два береги Дніпра. Інша найближча переправа - за сто п'ятдесят кілометрів від Києва. І всі ці стратегічні об'єкти у ганебному стані!

Олександр Попов, голова КМДА (2010-2014):

Перед нами сейчас Северный, бывший Московский. Обратите внимание на основной пролет - он ржавый. А если мы дальше посмотрим - там антикоррозийное покрытие. Так вот, это покрытие, для начала, - на каждом мосту, на каждой несущей конструкции - должно быть. Иначе она приходит в негодность.

Корозія, перевантаженість і руйнація. Термінових ремонтів потребують усі столичні мости. Та для цього потрібно перекрити рух. А це означає лише одне - транспортний колапс. Та й це не єдина причина, чому мости не ремонтують. Це ще й дуже дорого!

Михайло Корнєєв, архітектор-мостобудівник:

Это очень дорогая и трудоемкая работа. У нас очень мало денег на все вот эти, как бы, ремонтные работы в Киеве. Делает "Автодор" то, что может - точечно. То, что кричит вот таким вот образом, вот туда отдаются те небольшие деньги.

І ситуації із заторами - це не виправить. Столиці потрібен хоча б один новий міст. Який, до речі, передбачений генпланом.

Михайло Корнєєв, архітектор-мостобудівник:

Исправить старый мост или даже измерить грузоподъемность, или перепроектировать, реставрировать - много сложнее, чем сделать новый.

Не реставрувати, а прокласти нові. Це правило працює не лише щодо мостів, а й зношених комунікацій. Щоб дістатися труб, комунальники на одній зі столичних вулиць викопали рів у кілометр та перекрили одну зі смуг дороги. І ніби все зробили правильно, але ремонт триває вже понад рік.

Можна було б швидше зробити, якщо б все було законно.

Олександр Попов, голова КМДА (2010-2014):