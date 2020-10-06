Через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії! Про це заявив прем'єр. Причина - традиційна нестача коштів. Адже, за словами Шмигаля, скоро пенсіонерів стане більше, ніж тих, хто працює. Тож наступного року Кабмін запускатиме накопичувальну пенсійну систему.

Але річ у тім, що таку схему українцям обіцяють уже 16 рік. Наша Ксенія Барвіненко з'ясувала, чому грошей не вистачає, Хто зараз утримує пенсіонерів коштами, і Як гарантувати собі гідну старість?

Низькі, а подекуди мізерні. Пенсії - це головна соціальна біда мільйонів українців. А після гучної заяви прем'єра, ще привід для дискусії. Отже що ми маємо зараз. В Україні діє солідарна система. Це коли ті, хто працюють утримають тих, хто вже ні.

Тетяна Сальнікова, заступниця міністра соціальної політики України:

Коли ми з вами сплачуємо внески до ПФ і за їх рахунок виплачуються пенсії, які є зараз. Зараз у нас 13 мільйонів людей в ПФ, з їх ЗП сплачуються внески. а пенсіонерів 11,5 мільйонів - співвідношення практично один до одного.

І це співвідношення постійно скорочується.

Тетяна Острікова, економічний експерт:

По-перше це демографічний фактор. Це старіння населення, нажаль люди помирають і народжуваність не така велика як би нам хотілося друга велика проблема, яка спіткала Україну це трудова міграція - це відток працездатного населення закордон. І третій великий фактор це нелегальна зайнятість.

Тож що робити, аби пенсій вистачило всім?

Сергій Каплін, голова "Партії простих людей":

Це передусім кардинальне збільшення мінімальної пенсії, це перегляд прожиткового мінімуму, запровадження прогресивної шкали ЄСВ, так щоб багаті платили більше за бідних.

Та поки що такі ідеї в українських реаліях нагадують утопію. Але забезпечити собі гідну старість можна самотужки. Яні 33, але вже три роки дівчина гроші на пенсію відкладає.

Яна Ончєва, накопичує пенсію:

Я предприниматель плачу налоги, но я четко отдаю себе отчет в том, что государство не заплатит мне пенсию, поэтому я рассчитываю только на свои силы.

Відкладати гроші на пенсію Яна вирішила через страхову компанію - це один із видів накопичення.

Яна Ончєва, накопичує пенсію:

Это должна быть такая сума, которую не сложно выделить из своего бюджета - это не последние деньги, которые я отдаю. Это абсолютно комфортно и у меня есть уверенность в завтрашнем дне.

Такий вид накопичення називається "страхування життя". Його плюс у тому, що гроші можна зняти будь-якої миті, наприклад, у разі, якщо вони потрібні на лікування. Головне - визначитися з розміром платежів і терміном дії договору.

Олена Чугуй, спеціаліст страхової компанії:

Ежегодно согласно этому поиску вы оплачиваете платежи, когда договор заканчивается вы выбираете, каким способом вы хотите получать свою пенсию. Вы можете забрать все деньги, либо вы можете оформить вариант пожизненной пенсии.

Відкладати можна і через недержавні пенсійні фонди. Принцип роботи простий: ви, приміром, раз на рік відраховуєте гроші до фонду, а той їх інвестує. При виборі такого фонду експерти радять враховувати чотири показники.

Юрій Бурков, директор Центру персоніфікованого обліку:

Чем больше фонд существует это первый критерий, чем больше людей в фонде это второй критерий, чем больше активы фонда - третий критерий, и четвертый критерий - это волатильность доходов. Вы смотрите, как фонд обыгрывает инфляцию в течение своей деятельности - это основная информация, она в принципе доступна, у каждого фонда она публикуется.

А от починати накопичувати пенсію потрібно якомога раніше.

Юрій Бурков, директор Центру персоніфікованого обліку:

Если вы начнете накапливать после 40 - вам придется вносить большую сумму, чтоб обеспечить пенсию, если начинаете с 20 - можете меньшими суммами обойтись, условно чашкой кофе в месяц.

Так відкладають на старість близько п'яти мільйонів українців. Але насправді схема накопичення має бути такою: перший рівень соціальна пенсія від держави, другий обов'язкові накопичення, і третій добровільні. Така трирівнева система працює в усіх цивілізованих державах.