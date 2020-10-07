На Рівненщині медики живуть на "голодному пайку" [ Редактировать ]
У місті Вараш на Рівненщині медики вже три місяці не отримують зарплату. З понеділка в єдиній у містечку лікарні припинили робити планові операції. А в інфекційному відділенні закінчуються ліки, засоби захисту і кисень. Чому так сталося? З'ясовували наші кореспонденти.
Про те, що десь лікарі в Україні отримують підвищені зарплати і надбавки, тут, у Вараші, медики дізнаються хіба з теленовин. Бо самі вони на голодному пайку. Грошей не бачили вже три місяці. З липня!
Людмила Соломка, лікарка-інфекціоністка:
Виживаємо, ідем в позики - позичаємо у друзів, у знайомих, досить помагають нам батьки, які пенсіонери.
Без зарплати майже пів тисячі персоналу цієї лікарні. До речі, єдиної в містечку. Тут лікуються понад сорок тисяч жителів. Пацієнти, як і медики теж бідують.
Тетяна Латишенко, заступниця головного лікаря державного закладу "спеціалізована медико-санітарна частина №3 МОЗ України":
На сьогодні в нас харчування немає. В п'ятницю був останній день коли пацієнти наші отримали харчі. сьогодні ми варим тільки чай. Це стидно, правда, це просто жахливо. З сьогоднішнього дня ми припиняємо і ті операції, які могли би зробити.
Нині у медзакладі лежать майже півтори сотні пацієнтів. Хворі бояться, що лікарню Взагалі закриють.
Віра Сєдова, пацієнтка:
Хочем, щоб лікарня осталася, щоб лікарям дали нормальну зарплату.
Інфекційне відділення лікарні - переповнене. Усі бокси зайняті. І саме сюди щодня привозять хворих із підозрою на Covid-19.
В'ячеслав Глушко, завідувач інфекційного відділення:
І три дня, і чотири дня - деколи в нас лежать, а потім підтверджується, шо вони позитивні. І ми до них ходимо вдягаючи захист. Захист тоже вже в нас закінчується.
Поки ще в захисному одязі медсестра Євгенія відбирає біоматеріал на ПЛР-тест. У неї сьогодні важкий пацієнт. Чоловік не може самостійно дихати, Євгенія йому підключає кисень. Уже третій місяць, каже, ось так ризикує і своїм здоров'ям, і здоров'ям своєї сім'єю - задарма.
Євгенія Балабушка, медична сестра інфекційного відділення:
В мене тоже сім'я - в мене троє діток. Я туди не піду без захисту. Вони ще неповнолітні. Я ж іду додому. Живу за батьківський рахунок. Вони віддають мені вже другий місяць свою пенсію. Отак я живу.
На місяць лікарні треба майже чотири мільйони гривень. До квітня заклад фінансувала держава, потім - перестала. У міськраді запевняють: борг перед лікарями на Міністерстві охорони здоров'я. Бо й досі медзаклад сам на себе не заробляє. А угоди з Нацслужбою здоров'я немає.
Сергій Анощенко, міський голова Вараша:
До моменту утворення комунальної лікарні держава повинна зарплату медикам. Но нашій лікарні не виплачують. Ми в квітні 10 мільйонів давали на зарплату лікарям. В червні 5 мільйонів знімали з міських програм. Зараз знов знімаємо. Тобто місто не виконає багато робіт, які потрібні місту, а пускаєм це на зарплату медикам.
Медична субвенція, яка надходила на Рівненщину цього року, пояснюють чиновники, уже давно розподілена і використана. Тож грошима допомогти не можуть. І радять - лікарям якнайшвидше укладати угоди.
Олег Вівсянник, начальник управління охорони здоров'я Рівненської обласної державної адміністрації:
Перший етап - це перехід закладу у комунальне підприємство. Кабінет міністрів охорони здоров'я дозволив цей етап упустити і національній службі охорони здоров'я контрактувати заклад спеціалізованої медико-санітарної частини без зміни до статуту, тобто з підприємством.
Сьогодні у Вараші скликали позачергову сесію. Щоб розрахуватися з медиками, місцеві депутати перекинули гроші з будівництва, освіти й культури. На зарплату лікарям та харчування пацієнтам дали трохи більше як вісім мільйонів гривень. Надалі ці гроші мер обіцяє повернути через суд. А позиватися хоче на уряд України.
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