На шахті "Надія", що на Львівщині, вимкнули світло. За борги. В копальні накопичується вода і метан. Гірники залишилися без роботи. Христина Гашенко продовжить.

На шахті цілковита тиша. Більше як добу без світла. Така ситуація вперше за всю історію існування копальні. А це майже 60 років.

Не працює найголовніше - вентилятор провітрювання. Це означає, що в копальні накопичується метан. Також піднімаються ґрунтові води, які почали затоплювати шахту.

Віктор Шнейдар, головний механік шахти "Надія":

Значить іде накопичування газу, який виділяється з пластів в вугілля в шахту. Тобто у нас створюється вибухонебезпечна обстановка в шахті, крім того у нас не працюють водовідливи, що зараз скоріше за все в нас сама нижня точка затоплена.

Вода уже підтопила дороге обладнання. З кожною годиною без електрики - ситуація стає критичнішою, кажуть шахтарі. Ще кілька днів - і копальню не відновити. А шість сотень гірників залишаться без роботи.

Артем Токар, гірник шахти "Надія":

Це вже знищення підприємства. На сході йде війна і шахти затоплює, а тут немає війни і шахти затоплює, от вам і порівняння. Безвладдя повне.

Шахту знеструмили через астрономічну заборгованість - майже 14 мільйонів гривень. За електрику підприємство не платило понад пів року.

Галина Петрушка, речниця ПРАТ "Львівобленерго":

Ця ситуація хоча і складна, але так само керівництво цієї шахти мусить зрозуміти, що мусимо її розглядати, тому що електроенергія це такий самий товар, як і інші, він не дається нам чи постачальнику безкоштовно.

Грошей бракує не тільки для того, щоб розрахуватись за світло, а й на зарплати працівникам. Обіцяні президентом 47 мільйонів гривень, які виділили з держбюджету, гірники досі не отримали. Люди без платні майже пів року.

Руслан Віхоть, голова профспілки шахти "Надія":

Соціальна напруга в колективі критична. Тобто не дають людям працювати, замість того, щоб люди заробили, видобули вугілля і якось із тої ситуації вийти, тут складається таке враження що шахта нікому не потрібна.

В обласній адміністрації запевнили: світло на підприємстві увімкнуть до кінця доби.

Андрій Годик, перший заступник голови Львівської ОДА:

Є лист гарантування від самого підприємства, яким вони підтверджують графік погашення заборгованості. Крім того, додаткове фінансування, за рахунок якого буде покрита заборгованість це є кошти держбюджету за рахунок програми ліквідації вказаної шахти, але ці кошти будуть під кінець року.

Обласні чиновники також пообіцяли, що заборговану зарплату шахтарі отримають до кінця наступного тижня.