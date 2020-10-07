Шість з половиною мільйонів доларів виділить Велика Британія Україні - для підтримки регіонів на сході країни, які постраждали від збройного конфлікту. Про це ідеться в заяві британського МЗС.

Там зазначили, що ці кошти зокрема підуть на забезпечення жителів Донбасу харчами, водою та ліками. А також для надання допомоги людям, які пережили насильство на сексуальному або гендерному ґрунті.