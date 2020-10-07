Британці дадуть східним регіонам України гроші [ Редактировать ]
Шість з половиною мільйонів доларів виділить Велика Британія Україні - для підтримки регіонів на сході країни, які постраждали від збройного конфлікту. Про це ідеться в заяві британського МЗС.
Там зазначили, що ці кошти зокрема підуть на забезпечення жителів Донбасу харчами, водою та ліками. А також для надання допомоги людям, які пережили насильство на сексуальному або гендерному ґрунті.
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Велика Британія виділить Україні кошти для підтримки Сходу
Шість з половиною мільйонів доларів виділить Велика Британія Україні для підтримки регіонів на сході країни, які постраждали від збройного конфлікту. Про це йдеться в заяві британського МЗС
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