У ЄС наполягають, від цього залежить економічне зростання та інвестиції в Україну

60 мільйонів євро виділить Європейський Союз Україні. Такі підсумки саміту Україна-ЄС, який відбувся напередодні в Брюсселі. Кошти підуть на подолання наслідків пандемії, розбудову демократії й розвиток екологічної енергетики.

Крім того, сторони домовилися поглибити економічну інтеграцію. На початку наступного року анонсували підписання угоди про спільний авіаційний простір.

А ще у Брюсселі запевнили - безвізу з Україною нічого не загрожує. Обговорили також боротьбу з корупцією і перебіг реформ. У ЄС наполягають, від цього залежить економічне зростання та інвестиції в Україну. Натомість пообіцяли політичну підтримку в питанні антиросійських санкцій.

Володимир Зеленський, президент України: