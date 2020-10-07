Євросоюз не збирається скасовувати безвіз з Україною [ Редактировать ]
60 мільйонів євро виділить Європейський Союз Україні. Такі підсумки саміту Україна-ЄС, який відбувся напередодні в Брюсселі. Кошти підуть на подолання наслідків пандемії, розбудову демократії й розвиток екологічної енергетики.
Крім того, сторони домовилися поглибити економічну інтеграцію. На початку наступного року анонсували підписання угоди про спільний авіаційний простір.
А ще у Брюсселі запевнили - безвізу з Україною нічого не загрожує. Обговорили також боротьбу з корупцією і перебіг реформ. У ЄС наполягають, від цього залежить економічне зростання та інвестиції в Україну. Натомість пообіцяли політичну підтримку в питанні антиросійських санкцій.
Володимир Зеленський, президент України:
Наша розмова сьогодні була грунтовна, дружня, дуже тепла і відкрита і стосувалася практично усього кола порядку денного Україна-ЄС Спільно з партнерами ми закликали Росію дотримуватися Мінських домовленостей. Я отримав запевнення, що санкції Європи діятимуть до повного відновлення територіального суверенітету, ми вдячні нашим партнерам за послідовність і підтримку.
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