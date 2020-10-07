Люди без платні майже пів року

На шахту "Надія", що на Львівщині, увечері дали світло, як і обіцяли в обласній адміністрації. Напередодні підприємство від'єднали від струму, бо виникла заборгованість у майже 14 мільйонів гривень.

Через відсутність електрики в копальні накопичився метан, а ґрунтові води підтопили дороге обладнання. Наслідки гірники ліквідовували аж до п'ятої ранку. Вже підрахували збитки - приблизно на кілька десятків тисяч гривень.

На шахті кажуть, що розрахуватися з боргами за світло нема чим, бо коштів бракує навіть на зарплати. Обіцяні президентом 47 мільйонів гривень, що їх виділили з держбюджету, підприємство досі не отримало.

Люди без платні майже пів року. Щоправда, обласні чиновники обіцяють ніби зароблені гроші гірники отримають вже до кінця наступного тижня.

Артем Токар, гірник шахти "Надія":

Це вже знищення підприємства. на сході йде війна і шахти затоплює, а тут немає війни і шахти затоплює, от вам і порівняння. Безвладдя повне.

Руслан Віхоть, голова профспілки шахти "Надія":