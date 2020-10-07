Шахті "Надія" повернули світло [ Редактировать ]
На шахту "Надія", що на Львівщині, увечері дали світло, як і обіцяли в обласній адміністрації. Напередодні підприємство від'єднали від струму, бо виникла заборгованість у майже 14 мільйонів гривень.
Через відсутність електрики в копальні накопичився метан, а ґрунтові води підтопили дороге обладнання. Наслідки гірники ліквідовували аж до п'ятої ранку. Вже підрахували збитки - приблизно на кілька десятків тисяч гривень.
На шахті кажуть, що розрахуватися з боргами за світло нема чим, бо коштів бракує навіть на зарплати. Обіцяні президентом 47 мільйонів гривень, що їх виділили з держбюджету, підприємство досі не отримало.
Люди без платні майже пів року. Щоправда, обласні чиновники обіцяють ніби зароблені гроші гірники отримають вже до кінця наступного тижня.
Артем Токар, гірник шахти "Надія":
Це вже знищення підприємства. на сході йде війна і шахти затоплює, а тут немає війни і шахти затоплює, от вам і порівняння. Безвладдя повне.
Руслан Віхоть, голова профспілки шахти "Надія":
Соціальна напруга в колективі критична. Тобто не дають людям працювати, замість того щоб люди заробили, видобули вугілля і якось із тої ситуації вийти, тут складається таке враження що шахта нікому не потрібна.
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