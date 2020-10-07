Прем'єр Вірменії допустив поступки для вирішення конфлікту у Нагорному Карабаху [ Редактировать ]
У Нагірному Карабасі не вщухають бойові дії. Азербайджан звинуватив Вірменію у обстрілах ракетами нафтогону Баку-Тбілісі-Джейхан, який транспортує каспійську нафту до Туреччини.
У вірменському Міноборони звинувачення спростували. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна готова на поступки задля вирішення конфлікту в регіоні - якщо аналогічні дії будуть з боку Азербайджану.
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