Задля безпеки, усіх їх направили на тестування та ізоляцію

Вище керівництво Пентагону на карантині через COVID-19. Вірус виявили у командувача Берегової охорони Чарльза Рея. Напередодні він брав участь в засіданні з іншими військовими керівниками.

Задля безпеки, усіх їх направили на тестування та ізоляцію.

Поки що симптоми захворювання ні в кого не проявилися. Нагадаю, минулого тижня коронавірус діагностували у Дональда Трампа з дружиною. Американського президента шпиталювали на кілька днів, але напередодні він повернувся у Білий дім