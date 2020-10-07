COVID-19 вдарив по Пентагону: генералів відправили на ізоляцію [ Редактировать ]
Вище керівництво Пентагону на карантині через COVID-19. Вірус виявили у командувача Берегової охорони Чарльза Рея. Напередодні він брав участь в засіданні з іншими військовими керівниками.
Задля безпеки, усіх їх направили на тестування та ізоляцію.
Поки що симптоми захворювання ні в кого не проявилися. Нагадаю, минулого тижня коронавірус діагностували у Дональда Трампа з дружиною. Американського президента шпиталювали на кілька днів, але напередодні він повернувся у Білий дім
по теме
Дональду Трампу приготують "карантинний кабінет" у Білому домі
Другого жовтня Дональд Трамп разом із дружиною отримали позитивні тести на COVID-19. Увечері очільника держави шпиталювали
Насолода від самоізоляції: у Таїланді відкриваються карантинні готелі
Тайці пропонують не гаяти даремно час та ізолюватися в номері з окремим басейном і стравами від шеф-кухаря
В Індії за день на COVID-19 захворіли 60 тисяч людей
Загалом від початку епідемії ковідом у світі інфікувалися близько 36 мільйонів людей. З них понад 27 мільйонів - уже одужали.
Керівництво Пентагону відправили на карантин
Керівництво Пентагону на карантині через COVID-19. Вірус виявили у командувача Берегової охорони Чарльза Рея. Напередодні він брав участь в засіданні з іншими військовими керівниками
На Землі за добу COVID-19 підхопили більше 300 тисяч людей
Найбільше заражень 60 тисяч в Індії. На другому місці - США - там відучора захворіли ще 40 тисяч осіб. На третьому Бразилія за добу майже 12 тисяч нових випадків