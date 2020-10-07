Латвія і Естонія відкликають своїх послів з Білорусі [ Редактировать ]
Майже сотню політв'язнів нарахували у Білорусі правозахисники. У правозахисній організації "Весна" їх усіх вимагають негайно звільнити і припинити репресії проти громадян, затриманих на протестах.
Латвія та Естонія відкликають з Мінська своїх послів для консультацій - через прохання Міністерства закордонних справ Білорусі обмежити кількість представників у дипломатичних місіях Польщі та Литви.
Сьогодні другий день з візитом у Берліні лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. За її словами, Білорусь повинна сама впоратися зі своїми внутрішніми проблемами, проте за підтримки міжнародних партнерів, зокрема й Росії.
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