В Івано-Франківську за півгодини випала півмісячна норма дощу [ Редактировать ]
Рятувальники застерігають українців про погіршення погоди. На заході та у центральній частині країни сьогодні очікуються сильні зливи та шквальні пориви вітру. Зокрема, негода накриє Вінницьку, Житомирську, Київську та Чернігівську області. Температура повітря коливатиметься від 17 до 25 градусів.
Найтепліше буде на Херсонщині. На сході має бути сонячно і без опадів.
Нагадаємо, напередодні потужні зливи підтопили частину Івано-Франківська - за півгодини в місті випала півмісячна норма дощу. Вітер повалив дерева і обірвав електродроти. Минулося без потерпілих.
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