Польща оштрафувала Газпром на 7 мільярдів 600 мільйонів через будівництво "Північного потоку - 2". Претензії до російського енергетичного гіганта має польське Управління з захисту конкуренції та споживачів - там вважають, що прокладання газогону суперечить антимонопольному законодавству Польщі.

Ще один штраф - на 61 мільйон доларів виписали п'яти європейським партнерам "Газпрому". Росія тягне газову трубу в обхід України дном Балтійського моря. Будівництво зачіпає інтереси країн по обидва боки Атлантики.