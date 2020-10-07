Польща оштрафувала "Газпром" на $ 7,6 млрд за "Північний потік - 2" [ Редактировать ]
Польща оштрафувала Газпром на 7 мільярдів 600 мільйонів через будівництво "Північного потоку - 2". Претензії до російського енергетичного гіганта має польське Управління з захисту конкуренції та споживачів - там вважають, що прокладання газогону суперечить антимонопольному законодавству Польщі.
Ще один штраф - на 61 мільйон доларів виписали п'яти європейським партнерам "Газпрому". Росія тягне газову трубу в обхід України дном Балтійського моря. Будівництво зачіпає інтереси країн по обидва боки Атлантики.
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