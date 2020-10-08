Від п'ятниці усі бари, ресторани й інші розважальні заклади міста працюватимуть лише до одинадцятої години вечора

Як карантинять найбільші європейські столиці Берлін, Париж, Рим та Брюссель вирішила перевірити наш кореспондент Тетяна Логунова.

Нічне життя - заборонене. Через зростання кількості хворих на коронавірус влада Берліна посилює карантинні обмеження. Від п'ятниці усі бари, ресторани й інші розважальні заклади міста працюватимуть лише до одинадцятої години вечора, і залишатимуться закритими до шостої ранку.

Міхаель Мюллер, мер Берліна:

Сьогодні я розмовляв з керівником лікарні "Шаріте". І він розповів мені, що кількість важких пацієнтів зростає. Більшає і хворих, яким потрібна штучна вентиляція легень. Ми повинні зробити все можливе, щоб захистити жителів міста.

Гучні приватні вечірки теж табу. У нічний час на свіжому повітрі зможуть збиратися не більше п'ятьох людей. У закритих приміщеннях - не більше десяти. Влада Берліна просить містян бути пильними і повідомляти поліцію, якщо сусіди раптом порушать правила.

Якщо в Берліні бари закриватимуть тільки вночі, то в Брюсселі пішли на ще радикальніші кроки. Там вирішили взагалі заборонити роботу усіх кафе та барів. Від завтра і на місяць. А от ресторани зможуть працювати і далі, за умови дотримання жорстких санітарних норм.

Подібні обмеження вже діють у Парижі. Бари і кафе зачинили, для ресторанів виписали нові правила.

Беранж Фага, менеджерка ресторану:

На кожному столі має стояти антисептик. Відстань між стільцями - один метр. Звісно, ми тепер зможемо приймати менше відвідувачів. Але краще так, аніж не працювати взагалі.

Відтепер відвідувачі можуть знімати маски лише під час їжі. І зобов'язані залишати менеджерам ресторану свої контактні дані.

Клеман Перо, менеджер ресторану:

Кілька клієнтів сьогодні дуже здивувалися, чому ми запитуємо їхні прізвища і номера телефонів. Але ми пояснили, що це така нова вимога, інакше ми не зможемо працювати. І вони все зрозуміли.

Посилюють карантинні заходи і в Римі. Вулицями вічного міста тепер можна гуляти лише у масці. Обов'язковий масковий режим при виході з дому уряд планує поширити на всю територію країни.

Роберто Сперанца, міністр охорони здоров'я Італії:

Маска - це необхідний інструмент у боротьбі з поширенням вірусу. Ми підготували постанову про обов'язкове носіння масок при виході на вулицю. Усюди, де ми зустрічаємо чужих людей, маска потрібна.

А ще уряд пропонує збільшити штраф за порушення маскового режиму. До тисячі євро.