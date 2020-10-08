Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в четверг утром в ходе торгов выросли в цене до 42,08 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,21%.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 39,97 доллара за баррель, прибавив 0,05%.

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