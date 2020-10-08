Війна у Нагірному Карабаху: Азербайджан і Вірменія повідомляють про втрати [ Редактировать ]
Воєнні дії в Нагірному Карабасі спалахнули з новою силою. Азербайджан і Вірменія повідомляють про нові втрати. Загострюється протистояння і на дипломатичному фронті. Сторони звинувачують одна одну в обстрілах мирних селищ і висувають умови для перемир'я.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив: повернеться за стіл переговорів - якщо бої припиняться. Своєю чергою, вірменський глава держави Нікол Пашинян каже - готовий до перемов, якщо в конфлікт не втручатиметься Анкара.
Також Пашинян закликав міжнародну спільноту визнати незалежність Нагірного Карабаху. За його словами, лише так можна запобігти гуманітарній катастрофі в регіоні.
Боротьба за Нагірний Карабах триває з 1988. Юридично він є територією Азербайджану, однак більшість населення становлять вірмени.
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