Воєнні дії в Нагірному Карабасі спалахнули з новою силою. Азербайджан і Вірменія повідомляють про нові втрати. Загострюється протистояння і на дипломатичному фронті. Сторони звинувачують одна одну в обстрілах мирних селищ і висувають умови для перемир'я.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив: повернеться за стіл переговорів - якщо бої припиняться. Своєю чергою, вірменський глава держави Нікол Пашинян каже - готовий до перемов, якщо в конфлікт не втручатиметься Анкара.

Також Пашинян закликав міжнародну спільноту визнати незалежність Нагірного Карабаху. За його словами, лише так можна запобігти гуманітарній катастрофі в регіоні.

Боротьба за Нагірний Карабах триває з 1988. Юридично він є територією Азербайджану, однак більшість населення становлять вірмени.