Що стало причиною вибуху - поки не відомо

У Дніпрі вдосвіта прогримів вибух. Сталося це на околиці міста в приватному секторі. Двоповерховий будинок розлетівся на цеглини.

Постраждав власник домоволодіння, чоловіка з опіками рук та обличчя госпіталізували до лікарні. Також пошкоджено сусідній будинок: вибито одне вікно та пошкоджено фронтон.

Як зазначають рятувальники, що стало причиною вибуху поки не відомо, горіння не було. Зараз усі обставини вивчають правоохоронці.