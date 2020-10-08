У Дніпрі вибухнув будинок [ Редактировать ]
У Дніпрі вдосвіта прогримів вибух. Сталося це на околиці міста в приватному секторі. Двоповерховий будинок розлетівся на цеглини.
Постраждав власник домоволодіння, чоловіка з опіками рук та обличчя госпіталізували до лікарні. Також пошкоджено сусідній будинок: вибито одне вікно та пошкоджено фронтон.
Як зазначають рятувальники, що стало причиною вибуху поки не відомо, горіння не було. Зараз усі обставини вивчають правоохоронці.
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