Вечером 7 октября в США прошли дебаты кандидатов на пост вице-президента. Демократическую партию представляла сенатор от Калифорнии Камала Харрис, а Республиканскую - нынешний вице-президент Майк Пенс.

В спор политиков неожиданно вмешался третий участник - муха. Насекомое больше двух минут просидело на голове у второго лица в США во время его выступления по вопросу расовой дискриминации в США.

Майкл Пенс не заметил насекомое, однако она произвела фурор среди зрителей, наблюдавших за ходом дебатов.

