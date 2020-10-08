Муха две минута просидела на голове у второго лица в США во время его выступления Источник: AFP

Вечером 7 октября в США прошли дебаты кандидатов на пост вице-президента. Демократическую партию представляла сенатор от Калифорнии Камала Харрис, а Республиканскую - нынешний вице-президент Майк Пенс.

В спор политиков неожиданно вмешался третий участник - муха. Насекомое больше двух минут просидело на голове у второго лица в США во время его выступления по вопросу расовой дискриминации в США.

Майкл Пенс не заметил насекомое, однако она произвела фурор среди зрителей, наблюдавших за ходом дебатов.

The buzz after the #VPDebate was dominated by one unlikely star...



A fly



It was perched on Mike Pence's head for approximately two minuteshttps://t.co/XkaarWCq1J pic.twitter.com/0GI2Df7uaP — BBC News (World) (@BBCWorld) October 8, 2020

Пока в соцсетях остряки упражняются в шутках по поводу мухи на голове у Пенса, "дублера" Дональда Трампа "потролил" его оппонент - кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.

Он опубликовал в Twitter свою фотографию, на которой позирует с мухобойкой в руках. Байдан сопроводил ее подписью "Внесите $5, чтобы эта кампания взлетела". Тут есть игра слов: "fly" можно перевести и как "муха", и как "взлететь".

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020

Напомним, 30 сентября кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден провели первые дебаты. 15 октября в Майами состоится второй тур, а 22 октября в Нэшвиле - третий.

Выборы президента США назначены на 3 ноября.