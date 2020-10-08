Муха на голове у вице-президента США Пенса стала звездой теледебатов (видео) [ Редактировать ]
Источник: AFP
Вечером 7 октября в США прошли дебаты кандидатов на пост вице-президента. Демократическую партию представляла сенатор от Калифорнии Камала Харрис, а Республиканскую - нынешний вице-президент Майк Пенс.
В спор политиков неожиданно вмешался третий участник - муха. Насекомое больше двух минут просидело на голове у второго лица в США во время его выступления по вопросу расовой дискриминации в США.
Майкл Пенс не заметил насекомое, однако она произвела фурор среди зрителей, наблюдавших за ходом дебатов.
The buzz after the #VPDebate was dominated by one unlikely star...— BBC News (World) (@BBCWorld) October 8, 2020
A fly
It was perched on Mike Pence's head for approximately two minuteshttps://t.co/XkaarWCq1J pic.twitter.com/0GI2Df7uaP
Пока в соцсетях остряки упражняются в шутках по поводу мухи на голове у Пенса, "дублера" Дональда Трампа "потролил" его оппонент - кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден.
Он опубликовал в Twitter свою фотографию, на которой позирует с мухобойкой в руках. Байдан сопроводил ее подписью "Внесите $5, чтобы эта кампания взлетела". Тут есть игра слов: "fly" можно перевести и как "муха", и как "взлететь".
Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV— Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020
Напомним, 30 сентября кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден провели первые дебаты. 15 октября в Майами состоится второй тур, а 22 октября в Нэшвиле - третий.
Выборы президента США назначены на 3 ноября.
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