Дональд Трамп випав із передвиборчих перегонів. Він тривалий час не сприймав коронавірус серйозно, відмовлявся носити маску, а ось тепер змушений піти на самоізоляцію. І це - за місяць до виборів!

Та що примітно одразу після дебатів, де, цілком ймовірно, міг інфікуватися і Джо Байден. До речі, сьогодні він також здасть тест на COVID. Самі ж дебати точно увійдуть в історію. Але як одні із найскандальніших. Скільки бруду вилили один на Одного кандидати? Про спарінг нижче пояса - Дмитро Анопченко.

Що б не казали, американські президентські дебати - це насамперед шоу. Підготовка як до концерту рок-зірки. Цей холл університету Клівленда за кілька днів перетворили на повноцінний знімальний майданчик. Декорації, камери, світло, звук… А ще цього року уперше кандидатів (а обом за сімдесят) мали захистити не тільки від можливого нападу, а й від коронавірусу.

Пітер Еір, старший радник Комісії з президентських дебатів:

Команда медиків, вчених та фахівців з безпеки працювала із нами. Завдання - мінімізувати ризики.

Усіх, хто з'являється на території - обов'язково тестують на COVID. Навіть вийшов перекурити - роби тест знову.

Забігаючи наперед скажу - не вберегли! Сьогодні стало відомо, що коронавірус діагностовано і у президента, і у першої леді (вони терміново пішли на самоізоляцію, тут же, у Білому домі). Найближчу помічницю глави держави Хоуп Хікс (вона супроводжувала Трампа, була із ним у літаку та в кулуарах дебатів, як і решта - без масок) шпиталізовано із симптомами. То ж цілком можливо, що до Клівленда Трамп уже прилетів хворим, просто тести ще нічого не показували. І відмова від традиційного рукостискання в прямому сенсі слова врятувала Байдена!

Та все ж повернемося до початку дебатів. Коли Трамп ще наче здоровий і бадьорий.

Силовиків зігнали стільки, що вистачило б для маленької війни. Нацгвардія, армійці, поліція кінна, поліція двоколісна. На дахах снайпери, у натовпі офіцери Secret Service, служби охорони президента. І все через чутки, що Black lives matter збираються пікетувати дебати.

Але тут, на відміну від коронавірусу, перестраховувалися марно. Шоу - починається.

Те, що Трамп і Байден не тиснутимуть руки, прописали в сценарії. Мовляв, усе заради соціальної дистанції.

А тоді, на рингу, Трамп не приховує роздратування. Байден скептично усміхається, підкреслюючи зневагу. А потім - кандидати кидаються у бій.

Всі знають, що він брехло! - В тобі немає нічого розумного, Джо! - Ти вже заткнеш пельку, чоловіче? Це так не по-президентські… - На його мітинги ніхто просто не приходить! - Цей клоун!

Подивитися цей батл зібрались і фани Трампа, і прихильники Байдена. Перші у ресторані в передмісті Клівленда.

Другі на парковці за містом. У республіканців в моді великі позашляховики з американським прапором. Демократи з'їжджаються на "уживаних"авто, бусах, а то і просто на велосипедах.

На вечірці у прихильників Трампа музика в стилі кантрі, серед сотень обличь я не побачив жодного афроамериканця, ну а скандують тут "four more years"- "ще 4 роки"!

Кожну появу Трампа на екрані тут зустрічають оплесками, Байдена - вигуком "бууу". І для багатьох це щиро. Люди відверто налякані недавніми погромами.

Шеннон Барнс, організатор вечірки для прихильників Трампа:

Ви не уявляєте, що було в цьому барі, коли ми оголосили, що тут буде наш захід. Прихильники Байдена приходили і тероризували персонал, залякували.

Тому й наступні слова Трампа - цей зал сприймає "на ура".

Ми віримо у закон і порядок, а ти - ні. Десять найбільших міст Америки, якими керують демократи, захоплені радикалами. І вони обведуть тебе навколо пальця, Джо.

"Парковку демократів"- ці слова, навпаки, дратують. Трамп для них - уособлення несправедливості. І загроза, що ще чотири роки нічого не зміниться. Та й Байден не кумир, а менше зло.

Байден надто м'який, нам інше зараз треба. Свого, чорношкірого лідера.

Але поки його немає - темношкіра Америка точно за демократів. І оскільки їхні голоси Трампу все одно не світять, він робить все, аби мобілізувати свій електорат. Приміром, відмовився засуджувати прихильників відверто расистської організації.

Трамп, свідомо, грубіянить і перебиває.

Твого сина Хантера вигнали з ганьбою з армії. Він вживав кокаін. І був безробітним, поки ти не став віце-президентом! - Це все неправда.

Трамп вірить, що йому такий стиль вибачать, а з вуст інтелігентного Байдена…

Цей клоун.

Це дивно. І це не характер такий, а стратегія.

Томас Перчак, мер міста Стронгсвілл, прихильник Трампа:

Він називає речі своїми іменами. Не "полірує" дійсність. І прості американці хочуть чути правду, а не політично коректну нісенітницю.

У розкішному ресторані аудиторія одноголосно вирішила - "на дебатах Трамп переміг". "парковка"одностайно визначила - "ну звісно ж, Байден - молодець".

Головне, заради чого варто було приїхати сюди, так це щоб почути думки, які з телеекрану не пролунали. Розмови в кулуарах теледебатів. І головне, що чуєш: Трамп йти не збирається. Він судитиметься, закликатиме своїх прихильників виходити на вулиці, але йти - не хоче.

І це пояснює, чому на пряме запитання ведучого - "чи визнають обидва політики підсумки виборів", Байден спокійно сказав "так".

Він не розуміє, що верзе. І я визнаю підсумки виборів, і він визнає.

А Трамп від прямої відповіді ухилився.

Будуть чесні вибори, я "на борту", а побачу маніпуляції - не погоджуся.

Та коронавірус змішав Трампу всі карти. Випасти з перегонів за 32 дні до виборів! Підставитися під шквал критики преси! Ніхто не співчуває, найбільші видання країни наперебій пишуть - "маску треба було носити"! А New York Times сьогодні так і взагалі написала: "якщо стан здоров'я Трампа погіршиться, виникає питання, чи взагалі він може залишатися у бюлетені"!