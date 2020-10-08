В Украине появится дата-центр стоимостью в миллиард долларов [ Редактировать ]
В Херсонской области начнется строительство дата-центра, стоимостью в 1 миллиард долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
Глава Минцифры Михаил Федоров и управляющий партнер TECHIIA Юрий Лазебников подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве дата-центров, развитии информационных технологий, киберспорта и STEM-образования.
Отмечается, что в нем будут хранится данные 3D-рендеринга. Первая очередь проекта предполагает не менее $200 млн инвестиций в инфраструктуру.
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