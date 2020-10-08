МОЗ збільшить кількість кисневих концентраторів у лікарнях [ Редактировать ]
В МОЗі планують суттєво збільшити у лікарнях кількість ліжок обладнаних кисневими концентраторами. Про це сьогодні заявив головний санітарний лікар у Чернівцях. За словами Віктора Ляшка зараз із 37 тисяч ліжко-місць кисень підведений лише до 13 тисяч. А це вкрай мало. Щодо ж до випадків повторного інфікування про які днями говорили чернівецькі чиновники, Ляшко заявив, що зараз науковці ще досліджують це питання, світі відомо лише про кілька таких випадків.
Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:
Сьогодні ми чітко знаємо, що антитіла після перенесення хвороби тримаються в крові 3-4 місяці, в декого до 6 місяців. Далі питання в тому чи вони залишають імуновідповідь чи антитіла втрачаються і людина може бути повторно інфікована, це питання досліджується. Масових повторних інфікувань у світі поки що не зареєстровано.
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