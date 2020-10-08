В МОЗі планують суттєво збільшити у лікарнях кількість ліжок обладнаних кисневими концентраторами. Про це сьогодні заявив головний санітарний лікар у Чернівцях. За словами Віктора Ляшка зараз із 37 тисяч ліжко-місць кисень підведений лише до 13 тисяч. А це вкрай мало. Щодо ж до випадків повторного інфікування про які днями говорили чернівецькі чиновники, Ляшко заявив, що зараз науковці ще досліджують це питання, світі відомо лише про кілька таких випадків.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України: