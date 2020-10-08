12-летний Джексон Освальт из американского города Мемфис, штат Теннесси, самостоятельно собрал у себя дома действующий ядерный реактор и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает издание Unilad.

Подросток начал строить свой собственный ядерный реактор, будучи под впечатлением от достижения предыдущего рекордсмена Тейлора Уилсона, который сумел собрать реактор в возрасте 14 лет. Теперь Освальт получил звание самого молодого человека, побившего этот рекорд.

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Мальчик утверждает, что сделал всю работу самостоятельно. Он объяснил, что работал над проектом около двух лет и сталкивался с проблемами, которые тормозили его работу.

"Проект был очень сложным. Я бы сказал, сложнейшей его частью было понять, как изготовить воздухонепроницаемую изоляцию. Я провел около полугода, пытаясь сделать это правильно", - рассказал он.

Тем не менее, Освальт продолжал свою работу над реактором, и родители поощряли его в этом. Мать юноши заявила, что была взволнована проектом сына. "Я гуглила все, прежде чем он переходил на разные стадии", - сказала она. Женщина подчеркнула, что ее сын хорошо объяснял, что он делает.

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