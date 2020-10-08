Чому у Киргизстані зникли президент і прем'єр-міністр [ Редактировать ]
У Киргизстані зникли президент і прем'єр-міністр. Через це в країні закрили кордони. Політична колотнеча там триває. Після масових протестів опозиційні сили розкололися. Люди у паніці скуповлють продукти в крамницях. Більше про ситуацію в Киргизстані розкаже Володимир Кулаков.
Місцезнаходження - невідоме. У Киргизстані Рада безпеки повідомила про зникнення двох найвищих посадовців країни - президента Сооронбая Жеенбекова та вже колишнього прем`єр-міністра Кубатбека Боронова. Щоб ті не втекли, в країні закрили кордони. Водночас прессекретарка Жеенбекова російським ЗМІ повідомила - президент перебуває в Бішкеку, він працює та проводить перемовини з політичними силами. Втім, де саме - не знає ніхто.
А це причина кадрових змін у керівництві країни, зокрема, відставки прем`єра та спікера парламенту. Стрімка революція відбулася в ніч із п`ятого на шосте жовтня. Люди були незадоволені результатами виборів до парламенту. Ввечері вийшли на акції протесту, ближче до півночі взяли штурмом і підпалили будинок уряду та звільнили з СІЗО колишнього президента Алмазбека Атамбаєва. А вже зранку Центрвиборчком не визнав підсумків парламентських виборів. З-під варти також звільнили соратника Атамбаєва - Садира Жапарова. Напередодні його обрали новим главою уряду.
Садир Жапаров, прем`єр-міністр Киргизстану:
Вчера вот была сессия. Вы сами все в прямом эфире видели. Они собрались, большинство депутатов и назначили меня премьер-министром. Законным путем они провели сессию.
Через політичну кризу в країні люди запанікували. Після протестів почали скуповувати продукти. Особливий попит був на хліб і молоко. Полиці крамниць Бішкеку спорожніли. А через відключення ще раніше банкоматів і вилучення звідти грошей у невеличких магазинах і на ринках продають товари лише за готівку. Люди ж без готівки. І розгублені. Зі зверненням до них виступив президент. Де записував відео - невідомо.
Сооронбай Жеенбеков, президент Киргизстану:
Попри труднощі, які ви зараз переживаєте щодня, ви змогли продемонструвати розум і стриманість. Дякую за це. Зараз я очікує конкретних кроків від політинчих партій. І хочу, щоби якнайшвидше в країні запанувала згода.
Політична ситуація в Бішкеку змінюється постійно. Через призначення Жапарова - опозиція розкололася. І тоді як кожна зі сторін закликає людей підтримати саме їхнє опозиційне крило, президентське крісло Сооронбая Жеенбекова захиталося. Парламент Киргизстану вже запустив процедуру імпічменту президента. Цю посаду пророкують новообраному спікеру парламенту Абдилдаєву, який може стати вже третім президентом Киргизстану, який прийшов до влади на тлі революції.
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