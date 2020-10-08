Новое соглашение между Украиной и Великобританией задает стратегический характер и определяет основные направления развития отношений между странами. О документе рассказали в МИД Украины.

Отношения будут реализовываться через два ключевых механизма - диалог стратегического партнерства и торговый комитет.

Также подтверждается поддержка Британией евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, а отдельный акцент делается на углублении военного и военно-технического сотрудничества.

Стороны настроены лучшать сотрудничество в миграционной сфере, работать над облегчением визовых условий.

Великобритания запустит специальную программу технической помощи для Украины, чтобы научить украинский бизнес, прежде всего малый и средний, торговать с Великобританией.

Еще один пункт соглашения называется "Протокол о взаимной административной помощи в таможенной сфере".

Документ определяет параметры взаимодействия таможенных органов Украины и Великобритании в сфере противодействия мошенничеству, контрабанде и других правонарушений во время трансграничного перемещения грузов.

Украина и Великобритания решили координировать санкционную политику и продвижение инициатив в международных организациях.

Ранее мы писали о том, что 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами государств "Большой семерки" (G7) и Европейского союза. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию вокруг Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.