У мэра Умани нашли коронавирус [ Редактировать ]
В четверг, 8 октября, стало известно о том, что у мэра Умани Александра Цебрия нашли коронавирус. Об этом сообщил городской голова на своей странице в Facebook.
Сейчас мэр находится на лечении в отделении Уманской инфекционной больницы.
Хочу сообщить, что несмотря на положительный результат теста я продолжаю предвыборную кампанию, как кандидат на должность городского головы города Умань.
До этого мэр Умани попал в больницу с симптомами коронавируса. У него брали образцы для теста, чтобы установить точный диагноз.
Ранее мы писали, что Трамп пообещал американцам бесплатное лекарство от COVID-19. Он в экстренном порядке разрешил использовать упомянутый препарат и его аналоги, и их направят в больницы.
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