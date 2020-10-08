В четверг, 8 октября, стало известно о том, что у мэра Умани Александра Цебрия нашли коронавирус. Об этом сообщил городской голова на своей странице в Facebook.

Сейчас мэр находится на лечении в отделении Уманской инфекционной больницы.

Хочу сообщить, что несмотря на положительный результат теста я продолжаю предвыборную кампанию, как кандидат на должность городского головы города Умань.

До этого мэр Умани попал в больницу с симптомами коронавируса. У него брали образцы для теста, чтобы установить точный диагноз.

Ранее мы писали, что Трамп пообещал американцам бесплатное лекарство от COVID-19. Он в экстренном порядке разрешил использовать упомянутый препарат и его аналоги, и их направят в больницы.