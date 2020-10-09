Пандемія коронавірусу: в Італії фіксують рекордне зростання захворюваності [ Редактировать ]
У світі за добу коронавірусом інфікувалися понад 338 тисяч людей - рекордні цифри від початку пандемії. Найбільше в Індії, Бразилії і США.
В Європі рекордне зростання захворюваності в Італії майже 4,5 за добу. Загалом від початку епідемії Ковід виявили у майже 37 мільйонів. З них більш як 27 уже одужали. Мільйон 50 тисяч померли.
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