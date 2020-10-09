У Дніпрі цілий житловий масив залишився без листонош. А відтак нікому розносити пенсії. До найближчого відділення сім кілометрів. Здолати таку дистанцію під силу далеко не кожній людині літнього віку. Як зарадити ситуації, дізнавалася Олена Мендалюк.

Кульгаючи на двох палицях пані Ліна виходить з двору. Жінці 86 років. Говорить, важко ступити навіть кілька кроків, тому далі паркану не йде. Тож подолати 7 кілометрів, аби дістатися найближчого відділення, де видають пенсію, жінка фізично не може.

Ліна Харченко, жителька мікрорайону Чаплі:

Первый месяц, июль, получила на 9 дней позже пенсию, на 9 дней, а я живу одним днем. Каждый день я должна покупать лекарства и кушать что-то. Второй месяц на 6 дней позже принесли. А в этом месяце я вообще не знаю, принесут ли когда и в какое время. Это же безобразие.

Житловий масив Чаплі - околиця Дніпра. Тут проживає чотири з половиною тисячі людей, з них більше трьохсот - пенсіонери. Єдине поштове відділення, на увесь мікрорайон, зачинили більше року тому. Увесь цей час пенсію приносила поштарка. Та вона останні три місяці на лікарняному. У неї рак, проходить курс лікування. Охочих на заміну не багато. Люди почали бити на сполох, писати та телефонувати на урядові гарячі лінії та до центрального офісу "Укрпошти". Жодної відповіді не отримали.

Людмила, член територіальної ради органу самоорганізації населення мікрорайону Чаплі:

Составляли списки, сначала, составляли в первый месяц не ходячих людей, которые не в состоянии совсем. Только так они могли решить наш вопрос перевести на карточку ми их тоже не можем, потому, что он должен явится в банк. Мы и так наверное около 60 человек перевели на карточку. Но опять таки, некоторые все равно боятся.

А це відділення у Придніпровську. У дні, коли видають пенсію, черги і тиснява. Можуть вистояти не усі.

Людмила Гненна, жителька мікрорайону Чаплі:

У нас в основном пожилой район, молодих очень мало и вот старый человек, моей маме 96 лет. Она может? Там мы ее посадили, а нет почта приехала, а сейчас это ужас.

Черги у Придніпровському відділенні через те, що тут обслуговуються ще 5 населених пунктів. А це приблизно двадцять тисяч людей. Завідувачка відділенням не на камеру розповіла, аби розвести гроші пенсіонерам, працівники "Укрпошти" цього місяця, за особисті кошти винайняли машину.

Чотири години роботи вартуватимуть 700 гривень. Сьогодні відправили листоношу з першими виплатами. Та чи назбирають грошей на наступну доставку? Не знають. А розвозити пенсії мають щонайменше тричі на місяць.