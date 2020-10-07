Сколько времени коронавирус живет на коже человека [ Редактировать ]
Ученые из Медицинского университета префектуры Киото (Япония) методом эксперимента установили, как долго коронавирус остается жизнеспособным на коже человека.
Об этом пишет new-s.com.ua.
Согласно результатам исследования, коронавирус сохраняет свою заразность на коже человека до 9 часов, что в 4 раза превышает возможности гриппа.
Отмечается, что в ходе экспериментов ученые использовали кожу людей, умерших от коронавирусной болезни.
Ученые считают, что информация о жизнеспособности COVID-19 на коже будет положена в основу разработки новых методов профилактики контактного заражения.
Это также показывает, насколько важна гигиена рук и обработка других поверхностей.
Ранее мы писали о том, когда появится вакцина от коронавируса.
Также смотрите статистику по заболеваемости коронавирусом в Украине.
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